Иван Носков посетил протезно-ортопедическое предприятие в Самаре

2 марта глава Самары Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов. Встреча прошла на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия. Носков осмотрел оборудование и пообщался со специалистами, которые занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями, включая бойцов, вернувшихся с СВО.
«Протезирование сегодня дает людям возможность не просто вернуться к обычной жизни, а полноценно жить, работать, заниматься спортом», — рассказал Иван Носков.
Он подчеркнул, что самарское производство находится на высоком уровне, ведь здесь не только изготавливают протезы, но и сопровождают пациентов. В рамках заседания члены совета представили итоги работы за 2025 год и утвердили планы на 2026-й. Носков пообещал поддерживать развитие технологий и делать их доступнее.