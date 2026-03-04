Иван Носков посетил протезно-ортопедическое предприятие в Самаре

Он подчеркнул, что самарское производство находится на высоком уровне, ведь здесь не только изготавливают протезы, но и сопровождают пациентов. В рамках заседания члены совета представили итоги работы за 2025 год и утвердили планы на 2026-й. Носков пообещал поддерживать развитие технологий и делать их доступнее.