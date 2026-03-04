Сроки открытия станции метро «Парк Победы» могут сдвинуть из-за документации

Согласно календарному плану, инженерные изыскания предстоит выполнить до 12 июня 2026 года. Задачами специалистов станут обследование, обмерные работы и оценка технического состояния сооружений и строительных конструкций. Ожидается, что корректировать документацию будут до 4 сентября 2026 года, а рассматривать и согласовывать — до 16 октября. А дальше нужно получить положительное заключение от КГИОП и государственной экспертизы и акта государственной историко-культурной экспертизы. Все это приведет к тому, что изменения в документации в полном объеме рассмотрят только весной 2027 года.