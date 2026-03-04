Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил, что для РФ выгоднее сейчас уйти с рынков ЕС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия с учетом намерения ЕС отказаться полностью от ее газа может досрочно сама инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться на более интересных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Источник: AP 2024

«Планируют через месяц <…> ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год — в 2027 году — еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета, — напомнил Путин позицию ЕС. — А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?».

«Здесь тоже — я хочу, чтоб было понятно, — нет никакой политической подоплеки, — указал президент. — Если нам все равно через месяц закроют, через два — так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться». «Но это не решение — это в данном случае, что называется, мысли вслух», — добавил глава государства.