Путин допустил, что для РФ выгоднее сейчас уйти с рынков ЕС

«Здесь тоже — я хочу, чтоб было понятно, — нет никакой политической подоплеки, — указал президент. — Если нам все равно через месяц закроют, через два — так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться». «Но это не решение — это в данном случае, что называется, мысли вслух», — добавил глава государства.