Минпромторг обновил список машин для такси четырьмя моделями

По последним данным, в такси годятся семь моделей от LADA, две от Sollers, по три от Evolute, Voyah, а также шесть моделей «Москвича» и одна от UMO. Отмечается, что новыми в перечне стали «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5, пассажирский фургон Sollers SF1.