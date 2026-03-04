Ричмонд
Минпромторг обновил список машин для такси четырьмя моделями

Ведомство продолжает работу над расширением списка.

Минпромторг расширил перечень машин, которые разрешено брать в такси в соответствии с законом о локализации. Список актуализировали и опубликовали на сайте ведомства.

По последним данным, в такси годятся семь моделей от LADA, две от Sollers, по три от Evolute, Voyah, а также шесть моделей «Москвича» и одна от UMO. Отмечается, что новыми в перечне стали «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5, пассажирский фургон Sollers SF1.

«Данный перечень предполагает возможность регулярного обновления с учётом моделей, которые будут производиться в России в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации», — напоминает Минпромторг.

Как отмечают в ведомстве, работа над расширением перечня продолжается.

«Финализируется нормативная база для включения моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7, соответствующий акт внесён в Правительство», — сказано в заявлении.

Ранее KP.RU приводил заявление президента России Владимира Путина о поддержке отечественного автопрома. Лидер страны рассказал о дискуссии вокруг этого вопроса в девяностые годы — некоторые хотели отказаться от помощи и сделать ставку на зарубежные машины.