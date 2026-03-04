Минпромторг добавил в список машин для такси «Москвич» и Lada

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 марта требования к уровню локализации автомобилей для такси. Минтранс РФ направил в правительство обновлённый перечень разрешённых для работы в такси машин. В него включены кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны Tenet, микроавтобусы Sollers SF1 и SP7, а также новая «Волжанка» (модель «Волги», старт производства в апреле 2026).