Чеченский завод планирует представить новую модель багги «Чаборз-М5»

Первую модель чеченского багги «Чаборз-М3» презентовали в 2017 году. Вездеход предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов. В 2024 году МГТУ им. Баумана совместно с предприятием «Чаборз» представил прототип багги модификации М-4. Он предназначен для эвакуации раненых.