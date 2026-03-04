Чеченский завод планирует представить новую модель багги «Чаборз-М5»

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Новую модель багги «Чаборз-М5» для нужд СВО планирует представить чеченский автомобильный завод в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС директор предприятий «Чеченавто» и «Чаборз» Сайд-Хусейн Таймасханов.
«У нас есть багги “Чаборз-М5”, который мы разработали совместно с институтом “НАМИ” для нужд СВО. В настоящее время он проходит испытания. Проверки будут продолжаться до конца года, а презентация запланирована на март 2027 года», — сказал собеседник ТАСС.
Он отметил, что после подписания акта приема-передачи с «НАМИ» планируется отправить новую модель багги на дополнительные испытания в зону СВО.
«В конце февраля следующего года нам его передадут. Это боевая машина, которая позволяет устанавливать более мощные вооружения», — добавил Таймасханов.
Первую модель чеченского багги «Чаборз-М3» презентовали в 2017 году. Вездеход предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов. В 2024 году МГТУ им. Баумана совместно с предприятием «Чаборз» представил прототип багги модификации М-4. Он предназначен для эвакуации раненых.