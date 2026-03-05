Ричмонд
Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 5 марта

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и повысил курс евро и курс российского рубля на 5 марта, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил новые курсы валют на 5 марта, четверг. В итоге курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля немного выросли.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 5 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8891 белорусского рубля, 1 евро — 3,3538 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7458 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в среду, 4 марта, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля увеличились. Ощутимее в сторону увеличения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара уменьшился на 0,0005 белрубля, курс евро вырос на 0,0006 белрубля и курс российского рубля увеличился на 0,0020 белрубля.

Тем временем масштабный сбой зарядных станций для электромобилей Malanka произошел по всей Беларуси — вот его причина.

