Кабмин выделит средства на поддержку работников в приграничных регионах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России на заседании 5 марта обсудит выделение средств из бюджета для поддержки работников в Белгородской, Брянской и Курской областях. Деньги пойдут на частичную компенсацию времени простоя сотрудников, сообщает пресс-служба кабмина.
В частности, средства из Резервного фонда правительства планируют направить в Фонд пенсионного и социального страхования, чтобы компании и предприниматели из трех приграничных регионов могли частично компенсировать сотрудникам время простоя, которое возникло не по вине работодателя или работника.
В повестке также законопроекты, которые ужесточают борьбу с нелегальными кредиторами. Предлагается внести поправки в статью 171.5 Уголовного кодекса РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) и статью 14.56 Кодекса об административных правонарушениях.
Помимо прочего, кабмин рассмотрит изменения в Градостроительный кодекс. Они позволят уточнить сроки внесения правок в генпланы и правила застройки.
Минприроды может получить право утверждать порядок учета затрат на устранение вреда окружающей среде. Также, согласно повестке, планируется упростить процедуру закрытия железнодорожных путей, в том числе малоиспользуемых участков.