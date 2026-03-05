СП предложила Минстрою разработать план по завершению объектов по проекту «Чистая вода»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Счетная палата предложила Минстрою России разработать дорожную карту по завершению строительства объектов в рамках федерального проекта (ФП) «Чистая вода». Об этом говорится в материалах СП.
«Счетная палата предложила Минстрою России совместно с регионами — участниками ФП “Чистая вода” разработать дорожную карту по завершению строительства и вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения, незаконченных в рамках реализации проекта», — говорится в материалах.
Согласно анализу контрольного ведомства, из 137,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 38 млрд рублей (27,8%) израсходованы без достижения результата. «На момент завершения проекта (на 31 декабря 2024 года) 119 объектов водоснабжения в 56 регионах, на софинансирование которых были направлены федеральные ресурсы, остались не достроены. Из них по состоянию на 22 декабря 2025 года не завершено 85 объектов в 46 регионах», — отмечают в СП.
Федеральный проект «Чистая вода» был запущен в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации — до 2025 года.
Меры и обязательства.
По ряду объектов, которые не были завершены регионами своевременно, субъекты РФ сформировали и представили в Минстрой России планы действий и актуальные графики выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, рассказали ТАСС в министерстве. «В отношении регионов, не выполнивших свои обязательства в рамках федерального проекта “Чистая вода”, применены меры ответственности, а также возложены обязательства по завершению объектов», — отметили в ведомстве.
В Минстрое уточнили, что с 2019 по 2024 год завершены работы на 1 474 объектах. «Благодаря проекту доля жителей, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, на сегодняшний день составляет 89,2%, а для городов этот показатель вырос до 95,4%», — рассказали в пресс-службе.