Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СП предложила Минстрою разработать план по завершению объектов по проекту «Чистая вода»

По данным ведомства, из 137,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 38 млрд рублей израсходованы без достижения результата.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Счетная палата предложила Минстрою России разработать дорожную карту по завершению строительства объектов в рамках федерального проекта (ФП) «Чистая вода». Об этом говорится в материалах СП.

«Счетная палата предложила Минстрою России совместно с регионами — участниками ФП “Чистая вода” разработать дорожную карту по завершению строительства и вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения, незаконченных в рамках реализации проекта», — говорится в материалах.

Согласно анализу контрольного ведомства, из 137,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 38 млрд рублей (27,8%) израсходованы без достижения результата. «На момент завершения проекта (на 31 декабря 2024 года) 119 объектов водоснабжения в 56 регионах, на софинансирование которых были направлены федеральные ресурсы, остались не достроены. Из них по состоянию на 22 декабря 2025 года не завершено 85 объектов в 46 регионах», — отмечают в СП.

Федеральный проект «Чистая вода» был запущен в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации — до 2025 года.

Меры и обязательства.

По ряду объектов, которые не были завершены регионами своевременно, субъекты РФ сформировали и представили в Минстрой России планы действий и актуальные графики выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, рассказали ТАСС в министерстве. «В отношении регионов, не выполнивших свои обязательства в рамках федерального проекта “Чистая вода”, применены меры ответственности, а также возложены обязательства по завершению объектов», — отметили в ведомстве.

В Минстрое уточнили, что с 2019 по 2024 год завершены работы на 1 474 объектах. «Благодаря проекту доля жителей, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, на сегодняшний день составляет 89,2%, а для городов этот показатель вырос до 95,4%», — рассказали в пресс-службе.