СП предложила Минстрою разработать план по завершению объектов по проекту «Чистая вода»

Согласно анализу контрольного ведомства, из 137,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 38 млрд рублей (27,8%) израсходованы без достижения результата. «На момент завершения проекта (на 31 декабря 2024 года) 119 объектов водоснабжения в 56 регионах, на софинансирование которых были направлены федеральные ресурсы, остались не достроены. Из них по состоянию на 22 декабря 2025 года не завершено 85 объектов в 46 регионах», — отмечают в СП.