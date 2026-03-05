Экономист Сорокина: новые правила возврата билетов поднимут их стоимость

Тем временем, авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с aif.ru отметил, что рост цен на авиабилеты в 2026 году будет на уровне инфляции. Самолетов у отечественных авиакомпаний останется меньше, но в изоляции не останутся ни крупные города, ни маленькие населенные пункты.