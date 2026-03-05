Ричмонд
Экономист Сорокина: новые правила возврата билетов поднимут их стоимость

С 1 марта 2026 года можно требовать возврата любого билета при задержке рейса.

Источник: Комсомольская правда

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина предупредила, что из-за новых правил возврата авиабилетов стоимость перелетов может подорожать.

Они начали действовать с 1 марта 2026 года, с одной стороны, расширение возможности возврата защищает права пассажира, но с другой, из-за растущих рисков, авиакомпании будут перекрывать потерянный стабильный доход от невозвратных билетов.

Теперь пассажиры смогут вернуть стоимость билета даже в случаях незначительных задержек рейсов (более 30 минут). Это правило распространяется также на невозвратные билеты. Помимо этого, детям до 12 лет предоставляется право на скидку 50%, что существенно снизит расходы семей на путешествия.

Как пояснила Сорокина, введение нового порядка возврата денежных средств вынудит компании пересмотреть свою финансовую политику и скорректировать ценообразование. Особенно сильно это коснется тех перевозчиков, кто широко применял продажу недорогих невозвратных билетов.

— Ключевым фактором станет соблюдение расписания. Чем чаще происходят сбои, тем выше финансовая нагрузка на перевозчиков в виде обязательных возвратов, — сказала эксперт Газета.ru.

При этом новый порядок возврата создает условия для увеличения числа жалоб и запросов от пассажиров. Четко сформулированные основания для возвращения денег повышают вероятность возникновения конфликтов.

Тем временем, авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с aif.ru отметил, что рост цен на авиабилеты в 2026 году будет на уровне инфляции. Самолетов у отечественных авиакомпаний останется меньше, но в изоляции не останутся ни крупные города, ни маленькие населенные пункты.

Тем временем, депутаты Госдумы разработали законопроект, официально запрещающий повышать авиакомпаниям цены на билеты за 72 часа до вылета.

И не допускается, если новая плата превышает тариф, ранее установленный на этом рейсе, пишет газета «Известия».