Институт Гайдара: объем экспорта высокотехнологичной продукции вырос на 26,6%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем экспорта высокотехнологичной продукции в 2025 г. вырос на 26,6% по сравнению с показателями 2024 г. и составил $29,6 млрд. Это следует из данных исследования лаборатории международной торговли Института Гайдара (есть в распоряжении ТАСС).
«Вырос объем экспорта продукции химической промышленности (+21,6% к 2024 г.), металлов и изделий из них (+17,4%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (+4,9%), а также наиболее высокотехнологичной группы машин, оборудования, транспортных средств и других товаров до 29,6 млрд долл. (+26,6% к 2024 г.)», -говорится в материалах.
При этом по данным исследования вывоз прочих товарных позиций в 2025 г. увеличился на 13,6%, но не достиг до санкционных объемов (-107% к 2021 г.). Исходя из этого эксперты отмечают, что фиксируется продолжение восстановительного роста. В то же время в исследовании отмечается, что объемы экспорта этих групп остаются на 10 38% ниже уровня 2021 г.
«Противоположную динамику демонстрирует экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, который уменьшился до 40,9 млрд долл. (-4,1% к 2024 г.), сохранившись выше до санкционного уровня 2021 г. Сокращение частично связано со снижением мировых цен на зерно (-10,2% к 2024 г., по данным Всемирного банка)», -говорится в материалах.