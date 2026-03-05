В Госдуме рассказали, как будет расти МРОТ в ближайшие годы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен увеличиться как минимум на 8 тыс. рублей, при этом в регионах РФ минимальная зарплата может устанавливаться и на более высоком уровне. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции — к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал депутат.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда выше уровня инфляции. В 2026-м МРОТ вырос примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом, что намного выше инфляции, и составляет сейчас чуть больше 27 тыс. рублей.
В свою очередь, субъекты РФ имеют право устанавливать региональный МРОТ. «Минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше [федерального] МРОТ, но может быть больше», — сказал Нилов. Он отметил, что в некоторых регионах, например, северных, минимальная зарплата превышает федеральный МРОТ, исходя из природно-климатических и экономических условий. «Но у нас нет ни одного региона, где бы минимальная зарплата была ниже МРОТ», — подчеркнул Нилов.
Он отметил, что на уровне МРОТ зарплату получают порядка 4,5 млн россиян. И вместе с прожиточным минимумом это две ключевые величины, которые влияют на всю социальную сферу.