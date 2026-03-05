В Госдуме рассказали, как будет расти МРОТ в ближайшие годы

В свою очередь, субъекты РФ имеют право устанавливать региональный МРОТ. «Минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше [федерального] МРОТ, но может быть больше», — сказал Нилов. Он отметил, что в некоторых регионах, например, северных, минимальная зарплата превышает федеральный МРОТ, исходя из природно-климатических и экономических условий. «Но у нас нет ни одного региона, где бы минимальная зарплата была ниже МРОТ», — подчеркнул Нилов.