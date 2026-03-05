Китай выставил свои условия по международной ТОР в Приморье

РФ и КНР готовят межправсоглашение по созданию в Приморском крае международной территории опережающего развития (МТОР), якорным проектом которой станет новый зерновой терминал в бухте Суходол. Проект обещает стать экономически эффективным, но китайская сторона выставляет ряд условий, которые пока находятся в стадии обсуждения. Увы, но пока все обсуждаемые МТОР в той или иной мере связаны с логистикой и экспортом ресурсов, а РФ от Китая нужны высокотехнологичные проекты, особенно в сфере IT, сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках Межправкомиссии Минвостокразвития РФ курирует около 20 проектов с участием китайских компаний. Наиболее крупными являются Амурский газохимический комплекс в Амурской области, разработка медного месторождения Песчанка на Чукотке и автомобильного кластера в Хабаровском крае (выпуск автобусов под брендом Amurbus).
С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке начал действовать новый преференциальный режим. Международные ТОР создаются на территории субъектов ДФО по решению правительства РФ или на основании международных договоров.
С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке начал действовать новый преференциальный режим. Первое такое межправсоглашение уже нами направлено в адрес наших партнеров из Китайской Народной Республики. Рассчитываем, что в этом году выйдем на его заключение в отношении проекта в Приморском крае. Это зерновой терминал в бухте Суходол, который должен стать первым таким модельным проектом в рамках международной ТОР«, — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе “Правительственного часа” (18+) в Совете Федерации 4 марта 2026 года.
Резиденты МТОР получат гарантированные налоговые и регуляторные послабления на весь срок реализации проекта — до 15 лет. Префрежим предлагает нулевую ставку налога на прибыль в федеральный бюджет в течение 10 лет и сниженную до 7,6% ставку страховых взносов на тот же срок, что превышает аналогичные льготы в стандартных ТОР.
Кроме того, планируется ограничить коммерческую информацию об участниках МТОР ведение через ведение закрытого реестра резидентов и ограничение раскрытия данных о них в ЕГРЮЛ. Это одно из основных требований китайской стороны.
Отметим, что первые МТОР будут созданы только в тех регионах, которые граничат с Китаем, — в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в Приморье пока определены три площадки, в том числе индустриально-логистический хаб в Уссурийске, агропарк в порту Суходол и новый морской порт в Хасанском округе.
Проект российско-китайского агропромышленного парка предполагает создание на площадке МТОР многофункционального кластера, включающего зерновые терминалы, заводы по глубокой переработке сельхозсырья, производство сельскохозяйственной техники, а также предприятия по выпуску молочной и кондитерской продукции.
В хабаровском крае пилотной станет МТОР на острове Большой Уссурийский (китайское название Хэйсяцзы-Дао, Остров Чёрного медведя) на реке Амур рядом с Хабаровском. В рамках этой МТОР российская сторона хочет создать технопарк, где разместятся высокотехнологические производства с использованием китайских технологий и комплектующих. Строительство погранперехода на острове должно начаться к лету.
Олег КЛИМЕНКО.