Китай выставил свои условия по международной ТОР в Приморье

С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке начал действовать новый преференциальный режим. Первое такое межправсоглашение уже нами направлено в адрес наших партнеров из Китайской Народной Республики. Рассчитываем, что в этом году выйдем на его заключение в отношении проекта в Приморском крае. Это зерновой терминал в бухте Суходол, который должен стать первым таким модельным проектом в рамках международной ТОР«, — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе “Правительственного часа” (18+) в Совете Федерации 4 марта 2026 года.