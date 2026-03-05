Хабаровчанкам разрешат работать на вредных производствах

В России к марту 2027 года сократят перечень запрещенных для женщин профессий, в том числе, в сфере транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Из дорожной карты по реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса следует, что поправки внесут в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда.
Для исключения видов работ из числа запрещенных на рабочих местах проведут аудит условий труда и рисков для работников. А Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут эпидемиологические научные исследования.
