Хабаровчанкам разрешат работать на вредных производствах

Перечень запрещенных профессий сократят в 2027 году.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России к марту 2027 года сократят перечень запрещенных для женщин профессий, в том числе, в сфере транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Из дорожной карты по реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса следует, что поправки внесут в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда.

Для исключения видов работ из числа запрещенных на рабочих местах проведут аудит условий труда и рисков для работников. А Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут эпидемиологические научные исследования.

Напомним, хабаровчане могут бесплатно переобучиться на платформе «Работа России».