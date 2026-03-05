МРОТ в России составит 35 тысяч рублей: какой план у правительства

Российский депутат Ярослав Нилов считает, что МРОТ в стране вырастет до 35 тысяч рублей к 2030 году. Он отметил, что в регионах он может быть установлен и на более высоком уровне. Так Ярослав Нилов сказал в диалоге с ТАСС.