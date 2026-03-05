Ричмонд
МРОТ в России составит 35 тысяч рублей: какой план у правительства

Депутат Нилов заявил, что МРОТ вырастет с 27 тысяч до 35 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российский депутат Ярослав Нилов считает, что МРОТ в стране вырастет до 35 тысяч рублей к 2030 году. Он отметил, что в регионах он может быть установлен и на более высоком уровне. Так Ярослав Нилов сказал в диалоге с ТАСС.

Стоит отметить, что сейчас МРОТ равняется 27 тысячам рублей. Так, минимальный размер оплаты труда увеличили на 20% в 2026 году. Парламентарий сообщил, что в стране реализуют план постепенного повышения МРОТ.

«Есть ключевые позиции — к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — пояснил Ярослав Нилов.

Депутат также призвал премировать женщин-специалистов к 8 Марта. Он считает, что всем трудящимся должны повысить зарплаты.