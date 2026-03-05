Кафе и рестораны предложили освободить от НДС на девять месяцев

В ведомстве пояснили, что мера призвана дать бизнесу время на адаптацию к новым налоговым условиям. С этого года предприниматели, которые раньше не платили НДС, стали его плательщиками. Кроме того, налог вырос с 20 до 22%, а порог доходов для перехода на общий режим снизился.
«Предприниматели, лишившиеся права на патент, смогут получить налоговые вычеты по НДС на товары и услуги, не использованные при ПСН. Компании на УСН, которые недавно начали платить НДС, смогут уменьшить доходы на сумму налога, уплаченного с авансов. Если в 2025 году доходы предпринимателя, совмещавшего патент и общую систему, превысили 20 млн рублей, он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 года», — пояснили в министерстве.
Для крупного бизнеса тоже есть послабление: предельная выручка для освобождения от НДС повышена до 3 миллиардов рублей, но при условии, что зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли. Пока инициатива находится на стадии предложения, но эксперты не исключают, что ее примут в ближайшее время.