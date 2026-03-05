Кафе и рестораны предложили освободить от НДС на девять месяцев

Для крупного бизнеса тоже есть послабление: предельная выручка для освобождения от НДС повышена до 3 миллиардов рублей, но при условии, что зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли. Пока инициатива находится на стадии предложения, но эксперты не исключают, что ее примут в ближайшее время.