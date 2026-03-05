Лимит дальневосточной ипотеки могут поднять к сентябрю: что сказал Чекунков

Еще один повод поднять максимальный размер займа для программы — включение в нее не только молодых семей с Дальнего Востока и Арктики. Теперь квартиру по дальневосточной ипотеке могут купить и учителя, врачи, ветераны СВО и работники ОПК. Жилье, по словам Чекункова, должно быть доступным.