Лимит дальневосточной ипотеки могут поднять к сентябрю: что сказал Чекунков

«Первоначальная планка дальневосточной ипотеки составляла 6 млн руб. при запуске. Она позволяла купить порядка 75 м в среднем квадратной площади с учетом первоначального взноса. Сейчас планка 9 млн руб., но по прошествии уже более 6 лет средний размер помещения уменьшился до 54 м», — сообщил Чекунков.
Еще один повод поднять максимальный размер займа для программы — включение в нее не только молодых семей с Дальнего Востока и Арктики. Теперь квартиру по дальневосточной ипотеке могут купить и учителя, врачи, ветераны СВО и работники ОПК. Жилье, по словам Чекункова, должно быть доступным.
Разработка предложений будет вестись совместно с Минфином в течение года. Конкретные решения планируется озвучить на ВЭФ в сентябре, пишет РБК.
Ранее сообщалось о том, что Дальний Восток обогнал среднероссийские показали по росту инвестиций. Об этом рассказал полпред в ДФО Юрий Трутнев.