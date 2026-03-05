Женщины тратят на развлечения существенно больше мужчин

Согласно статистике МТС банка, женщины также значительно активнее совершают покупки через книжные онлайн-сервисы, где их транзакций в два раза больше, чем у мужчин. При посещении книжных офлайн-магазинов женщины приобретают товаров на 37% больше. Подписки и контент в онлайн-кинотеатрах женщины оплачивают на 34% чаще мужчин. При этом аналитики уточняют, что мужчины хотя и платят чаще, но охотнее выбирают менее затратные варианты, тогда как средние чеки у женщин больше, поскольку они делают выбор в пользу более комфортных условий и интересных мероприятий.