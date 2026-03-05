Женщины тратят на развлечения существенно больше мужчин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Женщины тратят на культурный досуг и саморазвитие значительно больше средств, чем мужчины. В частности, в галереях их чек выше на 46% и они совершают вдвое больше покупок книг в онлайн-сервисах. Об этом говорится в исследовании On медиа и МТС банка, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Средние расходы женщин на развлечения заметно выше мужских. Например, средний чек в музеях и художественных галереях у женщин на 46% больше, чем у мужчин, на театральные билеты — на 11%, а на концерты любимых артистов — на 9%», — говорится в материалах исследования.
Согласно статистике МТС банка, женщины также значительно активнее совершают покупки через книжные онлайн-сервисы, где их транзакций в два раза больше, чем у мужчин. При посещении книжных офлайн-магазинов женщины приобретают товаров на 37% больше. Подписки и контент в онлайн-кинотеатрах женщины оплачивают на 34% чаще мужчин. При этом аналитики уточняют, что мужчины хотя и платят чаще, но охотнее выбирают менее затратные варианты, тогда как средние чеки у женщин больше, поскольку они делают выбор в пользу более комфортных условий и интересных мероприятий.
Развлекательные привычки подтверждают и данные онлайн-кинотеатра «Кион». Самые активные зрительницы — девушки от 25 до 34 лет, которые проводят у экранов в среднем по 3,5 часа в день. Внутри женской аудиторной группы платформы 52% просмотров совершают женщины в возрасте 30−50 лет, еще 30% приходится на аудиторию 20−30 лет. Самым популярным жанром является детская анимация, которая удерживает лидерство во всех возрастах, особенно у женщин от 20 до 30 лет (30,5%). Комедия стабильно входит в топ-2 жанров в каждой возрастной группе, а драма заметно популярнее у старшей аудитории.
По данным книжного сервиса «Кион строки», около 60−65% активной аудитории платформы составляют женщины от 34 до 44 лет (мужчины — 35−40%). Среди платящих подписчиков соотношение примерно такое же. Этой зимой женщины проводили в сервисе примерно на 18% больше времени, чем мужчины, в среднем читая и слушая дольше. В лидерах по времени потребления у женской аудитории чаще оказываются популярные бестселлеры и художественная проза.