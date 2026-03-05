Ричмонд
В Октябрьском районе Приморья построят комплекс по выращиванию овощей

Здесь будут выращивать овощи, зелень, рассаду, семечковые и ягодные культуры.

Источник: Комсомольская правда

Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) займется масштабным сельскохозяйственным проектом. В Октябрьском районе края появится овощеводческий комплекс площадью более 100 гектаров. В открытом и закрытом грунте здесь будут выращивать овощи, зелень, рассаду, семечковые и ягодные культуры. Мощность предприятия — 3,6 тысячи тонн продукции в год. Первый урожай планируют собрать уже в 2027 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики подразумевает инвестиции в размере 62 миллионов рублей и создание 250 рабочих мест. Сотрудники займутся обработкой, сбором, сортировкой и упаковкой продукции. Для них закупят современную спецтехнику, грузовики, легковые авто и микроавтобусы для доставки персонала. На предприятии организуют полноценное питание — будут работать повара.

Проект предусматривает установку 15 теплиц площадью 1200 квадратных метров каждая, с системами полива, освещения и тепловыми датчиками. Восемь из них смонтируют в 2026 году, оставшиеся семь — в 2027-м. Это позволит наладить круглогодичный цикл производства.

