В Октябрьском районе Приморья построят комплекс по выращиванию овощей

Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) займется масштабным сельскохозяйственным проектом. В Октябрьском районе края появится овощеводческий комплекс площадью более 100 гектаров. В открытом и закрытом грунте здесь будут выращивать овощи, зелень, рассаду, семечковые и ягодные культуры. Мощность предприятия — 3,6 тысячи тонн продукции в год. Первый урожай планируют собрать уже в 2027 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".