В России аренда жилья начала дешеветь

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Аренда жилья за февраль 2026 года подешевела в большинстве российских городов, самая значительная отрицательная динамика — в Якутске, Мурманске и Курске. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.
«В большинстве городов съемные квартиры дешевели в феврале. Доходы съемщиков не то что не растут, а постепенно падают, а рост цен на продукты и другие товары создает на них дополнительное давление. В феврале арендодатели поняли, что удержать жильцов (или привлечь новых) можно только ценовыми поблажками — так ставки начали “охлаждаться”. Тем более что конец зимы — это низкий сезон», — сказал собеседник агентства.
Согласно исследованию, в феврале однокомнатные подешевели в 43 городах из 70 исследованных, двушки — в 39, трешки — в 36. Больше всего — в Якутске (-13,8%, −6,4% и −3,3%), Мурманске (-5,4%, −9% и −7,9%), Курске (-3,4%, −5,2% и −3,5%), Саранске (-1,9%, −3,8% и −6,2%), Кирове (-10,3%, −6,6% и +5,3%). Кроме того, снижение цен аналитики фиксируют в Чебоксарах (-2,4%, −4,6% и −2,4%), Казани (-2,8%, −2,2% и −3,5%), Ленинградской области (-1,5%, −3,5% и −3,3%), Белгороде (-2,1%, −1% и −5,2%) и Владимире (-2,3%, −2% и −3,2%).
В Москве однушки не изменились в цене, но подешевели двушки (-0,4%) и трешки (-0,1%). В Московской области подешевели все форматы: −1,8%, −0,7% и −0,1%, в Санкт-Петербурге также: −1,6%, −0,4% и −1,2%.
В среднем по всем исследованным городам одно- и двухкомнатные квартиры подешевели на 0,7% (до 27,6 тыс. руб. в месяц) и 0,8% (до 34,0 тыс. рублей в месяц) соответственно. Трехкомнатные смогли удержаться в положительной зоне: +0,5% (до 43 184 ₽/мес.).