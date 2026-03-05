В России аренда жилья начала дешеветь

«В большинстве городов съемные квартиры дешевели в феврале. Доходы съемщиков не то что не растут, а постепенно падают, а рост цен на продукты и другие товары создает на них дополнительное давление. В феврале арендодатели поняли, что удержать жильцов (или привлечь новых) можно только ценовыми поблажками — так ставки начали “охлаждаться”. Тем более что конец зимы — это низкий сезон», — сказал собеседник агентства.