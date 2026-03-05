В Самарской области отменили план «Ковер»

САМАРА, 5 марта. /ТАСС/. Временные ограничения в воздушном пространстве Самарской области сняты, план «Ковер» отменен. Об этом в Max сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Отбой по плану “Ковер” в Самарской области. Ограничения сняты», — написал он.
