В Самарской области отменили план «Ковер»

Ограничения в воздушном пространстве сняли.

САМАРА, 5 марта. /ТАСС/. Временные ограничения в воздушном пространстве Самарской области сняты, план «Ковер» отменен. Об этом в Max сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Отбой по плану “Ковер” в Самарской области. Ограничения сняты», — написал он.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
