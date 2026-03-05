В центре Новосибирска построят 33-этажный небоскреб вместо ЦУМа

Второй объект — 10-этажный бизнес-центр с 240 офисами (площадью от 13,5 до 2212 кв. м), который планируют достроить к середине 2031 года. До этого момента жильцы соседнего корпуса будут жить рядом со стройплощадкой. Третьим зданием станет восьмиэтажный дом на 78 квартир. В комплексе предусмотрены детская и спортивная площадки, подземный паркинг на 781 машино-место и 10 гостевых парковок.