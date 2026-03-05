В центре Новосибирска построят 33-этажный небоскреб вместо ЦУМа

Доминантой нового комплекса на месте ЦУМа станет 33-этажный жилой небоскреб высотой 116 метров с 395 квартирами (преимущественно студии). На его первом этаже откроют детский сад и коммерческие помещения. Сдать башню обещают во втором квартале 2030 года.
Второй объект — 10-этажный бизнес-центр с 240 офисами (площадью от 13,5 до 2212 кв. м), который планируют достроить к середине 2031 года. До этого момента жильцы соседнего корпуса будут жить рядом со стройплощадкой. Третьим зданием станет восьмиэтажный дом на 78 квартир. В комплексе предусмотрены детская и спортивная площадки, подземный паркинг на 781 машино-место и 10 гостевых парковок.
Участок перевели под застройку еще в 2024 году (изначально хотели строить два 30-этажных дома). Проект вызвал протесты местных жителей, опасавшихся перегрузки инфраструктуры. Весной 2025 года прошли слушания с участием сотен горожан, но корректировок в проект не внесли. Застройщик обязан достроить спорткомплекс при лицее № 22 и не ущемлять интересы соседей. Прокуратура нарушений не выявила.