Новые правила ввели для всех, кто пользуется наличными

Об этом рассказала агентству «Прайм» Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщает ИА DEITA.RU.
Важным событием стало принятие Федерального закона № 41-ФЗ, который внес кардинальные изменения в правила безопасности при проведении банковских операций. Этот нормативный акт предполагает различные сроки вступления в силу отдельных статей, что влияет на порядок и условия оформления транзакций, их ограничения и контроль.
За последние несколько месяцев в системе действуют новые ограничения, направленные на усиление защиты вкладов и предотвращение мошеннических действий. В рамках этих мер банки получили право при обнаружении подозрительных признаков вводить временные блокировки — зачастую на срок до 48 часов — чтобы обезопасить средства своих клиентов.
Эти меры разрабатывались совместными усилиями регуляторов и Банка России и призваны минимизировать риск кибератак, мошеннических схем и иных злоупотреблений, связанных с банковскими переводами и снятием наличных.
Имеются два основных механизма ограничения — это автоматические и вынужденные меры. Временное ограничение вводится, когда система обнаруживает подозрительную активность, и в этот период все операции по счету могут быть заблокированы на срок не более двух суток. Такое ограничение налагается, если система считает, что транзакция совершается без ведома клиента.
Анализ поведения клиента включает многочисленные критерии, установленные регулятором, а также положения статьи 858 Гражданского кодекса РФ, которая дает право банкам приостанавливать операции для защиты клиента и его средств.
Основные признаки подозрительной активности включают в себя такие ситуации, как необычное время и места проведения транзакций, необычные суммы снятия, использование нестандартных методов — например, оплату через QR-код вместо карточки.
Также к признакам относятся резкие изменения в коммуникации: например, увеличение количества звонков или сообщений с неизвестных номеров в течение короткого периода перед операцией. Подозрительно также выглядят случаи снятия наличных или переводов на крупные суммы вскоре после получения кредита или увеличения кредитного лимита.
Кроме этого, часто указывают на мошенничество изменения в данных или настройках доступа: смена номера телефона для входа в интернет-банк, установка сомнительного программного обеспечения или обнаружение вредоносных файлов на устройстве.
В случае выявления таких признаков банк вправе наложить ограничение, при этом сумма, разрешенная к снятию, не должна превышать 50 тысяч рублей в сутки, а срок действия такой меры — 48 часов. Важный момент — банк обязан уведомить клиента о причинах введения ограничения, чтобы клиент мог понять, почему его операции ограничены.
При этом необходимо учитывать, что ситуации могут различаться. Если вам необходимо осуществить крупную операцию, которую подозрительная система может расценить как рискованную, лучше заранее предупредить банк. Например, через личный кабинет или специальные каналы коммуникации банка. При себе желательно иметь документы, подтверждающие законность операции, чтобы избежать недоразумений.
Дополнительно с января 2026 года перечень признаков мошенничества был расширен ещё шестью новыми критериями согласно приказу Банка России № ОД-2506 от 5 ноября 2025 года. Если хотя бы один из новых признаков обнаружен, банк обязан приостановить все операции по текущему счету клиента.
В число ограничений введены меры, связанные с исключением операций без согласия клиента, и есть постоянное ограничение — для счетов, внесенных в базу данных Банка России как потенциальных источников незаконных переводов. В этом случае для снятия блокировки потребуется судебное решение или исключение из «черного списка».
Также с 1 марта этого года ограничения распространяются на ситуации, когда сведения о получателе денег содержатся в государственных системах, занимающихся противодействием правонарушениям, связанным с использованием информационных технологий.