Новые правила ввели для всех, кто пользуется наличными

Имеются два основных механизма ограничения — это автоматические и вынужденные меры. Временное ограничение вводится, когда система обнаруживает подозрительную активность, и в этот период все операции по счету могут быть заблокированы на срок не более двух суток. Такое ограничение налагается, если система считает, что транзакция совершается без ведома клиента.