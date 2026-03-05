Трамп раскритиковал страны Европы, покупающие у Китая ветрогенераторы

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике европейские страны, которые покупают у Китая ветрогенераторы. Об этом он заявил на встрече с представителями технологических компаний в Белом доме.
Глава государства затронул тему возобновляемых источников энергии. Трамп отметил, что американская администрация не планирует разрешать строительство в США ветряных электростанций.
Кроме того, он рассказал, что Китай якобы «производит все ветрогенераторы». Американский лидер также назвал «сосунками» тех, кто покупает это оборудование у КНР.
«Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций. Китай производит ветрогенераторы и продает их сосункам в Европе. А Европа покупает их тысячами», — сказал президент.
По словам главы Белого дома, он три года пытался убедить европейские страны, что этот проект обречён на неудачу. Трамп утверждает, что теперь в Европе начинают соглашаться с ним.
Напомним, 11 февраля федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что ключевым препятствием для экономического роста в Европе остаются чрезмерно высокие расценки на энергоносители. Глава правительства уточнил, что стоимость ископаемого топлива в его стране до сих пор вдвое превышает показатели, которые были пять лет назад.
3 марта президент Сербии предупредил, что Европу ждёт тяжелая ситуация в сфере энергетики в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке.