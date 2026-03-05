Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал страны Европы, покупающие у Китая ветрогенераторы

Президент США рассказал, что три года пытался убедить европейские страны в том, что идея с ветрогенераторами будет неудачной.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике европейские страны, которые покупают у Китая ветрогенераторы. Об этом он заявил на встрече с представителями технологических компаний в Белом доме.

Глава государства затронул тему возобновляемых источников энергии. Трамп отметил, что американская администрация не планирует разрешать строительство в США ветряных электростанций.

Кроме того, он рассказал, что Китай якобы «производит все ветрогенераторы». Американский лидер также назвал «сосунками» тех, кто покупает это оборудование у КНР.

«Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций. Китай производит ветрогенераторы и продает их сосункам в Европе. А Европа покупает их тысячами», — сказал президент.

По словам главы Белого дома, он три года пытался убедить европейские страны, что этот проект обречён на неудачу. Трамп утверждает, что теперь в Европе начинают соглашаться с ним.

Напомним, 11 февраля федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что ключевым препятствием для экономического роста в Европе остаются чрезмерно высокие расценки на энергоносители. Глава правительства уточнил, что стоимость ископаемого топлива в его стране до сих пор вдвое превышает показатели, которые были пять лет назад.

3 марта президент Сербии предупредил, что Европу ждёт тяжелая ситуация в сфере энергетики в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше