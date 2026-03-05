Трамп раскритиковал страны Европы, покупающие у Китая ветрогенераторы

Напомним, 11 февраля федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что ключевым препятствием для экономического роста в Европе остаются чрезмерно высокие расценки на энергоносители. Глава правительства уточнил, что стоимость ископаемого топлива в его стране до сих пор вдвое превышает показатели, которые были пять лет назад.