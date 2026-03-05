Ещё в одном районе Омской области нашли опасное заболевание КРС

Вблизи деревни Травкино Омского района введён карантин. Ограничительные меры будут действовать в связи с обнаружением нового очага пастереллеза крупного рогатого скота.
В зоне ограничений вводятся ветеринарные и профилактические меры. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии Омской области. В таких случаях карантин вводится до тех пор, пока не будет принято решение о его отмене.
Это не первый случай обнаружения пастереллеза КРС в Омской обалсти. 6 февраля очаг обнаружен в селе Троицкое Омского района и вблизи деревень Миролюбовка и Новоалександровка Москаленского района.
Специалисты отмечают, что пастереллёз — это опасная бактериальная инфекция, поражающая крупный рогатый скот, характеризующаяся сепсисом и высокой смертностью. Оно может передаваться человеку при контакте с больными животными.