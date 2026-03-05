Автобус из Актау в Астрахань запустят в марте

Комфортабельный междугородний автобус Higer, рассчитанный на 45 пассажиров, будет отправляться от памятника "Вечный огонь в 7 микрорайоне. Время в пути составит 18 часов. Обратный рейс из Астрахани в Актау запланирован на 22 марта в 10:00 часов. Посадка пассажиров будет осуществляться по адресу: улица первая Перевозная, район дома № 120 (за железнодорожным вокзалом). В апреле рейсы станут регулярными. Отправление из Актау — каждую пятницу, из Астрахани — каждое воскресенье, — пишет издание.