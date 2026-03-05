В Новосибирской области обновят участок трассы Мошково — Белоярка

В 2026 году в Мошковском районе Новосиюирской области планируют отремонтировать ещё один отрезок трассы, соединяющей Мошково и Белоярку. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на участке с 4-го по 7-й километр. Заниматься обновлением дороги будет компания «Перлит — Строй», сообщает ТУАяд НСО.
Дорожникам предстоит убрать неровности, снять старый асфальт, уложить выравнивающий слой и финишное покрытие. На участке укрепят обочины, поставят знаки и ограждения, а также нанесут разметку.
Общая длина дороги превышает 44 километра, и она ведёт к важным социальным и туристическим местам. Ремонт должен сделать трассу более надёжной и улучшить выезд на федеральные магистрали.
Часть работ уже выполнена: в 2025 году подрядчик привёл в порядок участок с 7-го по 11-й км, а компания «Перлит — Строй» по заказу ТУАД обновила дорогу в самом начале — с 0 до 1 км. Сейчас также идёт подготовка проектной документации для ремонта следующего отрезка — с 19,5 по 25,5 км.