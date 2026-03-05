Кому выгоднее всего рефинансировать ипотеку в 2026 году

Однако на сегодняшний день банки предлагают рефинансировать ипотечные кредиты по значительно более низким ставкам — в среднем около 19%, что позволяет заемщикам значительно снизить свои выплаты, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на сведения Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Эксперты, опрошенные изданием, высказали мнение, что наиболее выгодное рефинансирование сегодня смогут получить две основные категории заемщиков.
Первая — те люди, которые взяли ипотеку в периоды, когда ставки были самыми высокими, и у которых сейчас есть возможность снизить текущие процентные ставки до 10%. Вторая — семьи, у которых во время выплаты ипотеки появился новый член, и для которых возможен переход на семейную ипотеку, что также позволяет значительно снизить процентную ставку.
Для первой категории заемщиков снижение ставки на 10 процентных пунктов и более — реальный сценарий. Например, при остатке долга в 5 миллионов рублей при сроке кредита 15 лет, рефинансирование поможет сократить ежемесячный платеж примерно на треть — с 122 тысяч до около 84 тысяч рублей.
Общее же снижение затрат по погашению кредита составит примерно 7 миллионов рублей, с первоначальных 22 миллионов до примерно 15 миллионов рублей. Это ощутимая экономия, которая значительно облегчает финансовое бремя семей.
Если в семье уже есть маленький ребенок или он недавно появился, то им предоставляется возможность оформить семейную ипотеку. Особенность такого варианта — ставка по кредиту может снизиться до 6% годовых. Для этого семья должна соответствовать определенным условиям: иметь ребенка до семи лет или ребенка-инвалида без ограничений по возрасту.
Кроме этого, сумма кредита не должна превышать лимит по программе — 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для других регионов — 6 миллионов рублей. При этом рефинансировать можно как кредит застройщика на строительство или приобретение жилья, так и уже оформленный заем по готовому жилью.