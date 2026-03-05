Почему в старых домах отопление обходится дороже, чем в новостройках в Казахстане

Центральное отопление обеспечивает многоквартирные дома и социальные объекты теплоэнергией зимой. В это время увеличиваются расходы казахстанцев на коммунальные услуги. В редакцию NUR.KZ поступают сообщения о разнице в счетах за отопление в новостройках и старых домах.
Комитет по регулированию естественных монополий по Алматы разъяснил, как начисляются тарифы. Тарифы на отопление утверждаются в соответствии с законами «О естественных монополиях» и правилами формирования тарифов. Размер тарифов зависит от технических характеристик здания и наличия общедомового прибора учета тепловой энергии (ПУТЭ).
Тарифы ТОО «Алматинские тепловые сети» с 1 сентября 2025 года:
Средний тариф для физических лиц — 7 503,35 тенге/Гкал без НДС;
Тариф для потребителей с ПУТЭ — 7 364,88 тенге/Гкал без НДС;
Для потребителей без ПУТЭ — 9 004,01 тенге/Гкал без НДС.
В новых домах устанавливаются общедомовые приборы учета, в старых — могут отсутствовать по техническим причинам или решению собственников. В таких случаях начисление производится по нормативам потребления и тарифам для потребителей без ПУТЭ.
Для ветхих, аварийных домов и домов барачного типа, где невозможно установить ПУТЭ, утверждены отдельные тарифы. Перечень таких домов формируется местными исполнительными органами.
Расчет начислений за тепловую энергию выполняется по фактическим показаниям ПУТЭ. Ежемесячные начисления зависят от тепловой нагрузки и температуры наружного воздуха.
При отсутствии приборов учета тепла и плохой энергоэффективности дома стоимость отопления может быть выше, чем в новых домах с хорошим оборудованием.