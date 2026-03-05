Почему в старых домах отопление обходится дороже, чем в новостройках в Казахстане

Центральное отопление обеспечивает многоквартирные дома и социальные объекты теплоэнергией зимой. В это время увеличиваются расходы казахстанцев на коммунальные услуги. В редакцию NUR.KZ поступают сообщения о разнице в счетах за отопление в новостройках и старых домах.