Мэрия Владивостока не нашла перевозчиков на 19 маршрутов и объявит новый конкурс

Итоги пяти аукционов на обслуживание важных маршрутов общественного транспорта подвели во Владивостоке. Судя по информации с официального портала госзакупок, все они остались без заявок. Поэтому маршруты, которые до 1 апреля закреплены за компаниями «Каслар» и «ВладАвто», пока не нашли своих перевозчиков. В мэрии корр. ИА PrimaMedia сообщили, что лоты разыграют повторно.
Перевозчики пока не найдены на 19 маршрутов общественного транспорта. Так, ни одну из компаний не заинтересовал лот, на который мэрия готова выделить больше 61 млн рублей, и который включает в себя обслуживание пяти маршрутов. Это № 64 «Бухта Тихая — Луговая — Академическая», № 59 «Маяк — Фабрика “Заря” — Чкалова», № 44 «Фанзавод — станция Угольная», № 34 «Бухта Тихая — Сахарный ключ — Находкинская» и № 8 «Луговая — Трудовая — Окатовая — Луговая».
Не нашлось желающих и на лот за 58,4 млн рублей. Туда входит обслуживание очень востребованных маршрутов, например, № 31 «Бухта Тихая — Ж/д Вокзал», № 22 «Парис — Мини-ТЭЦ “Центральная” — Канал (остров Русский) — Поспелово — ТЦ “Изумруд”. Там же — маршруты, соединяющие Волховскую и Семёновскую (№ 78) и Назимовскую батарею с центром (№ 5).
Более 900 млн выделила мэрия на автобусные перевозки во Владивостоке в 2026 году.
Так как срок прошлогодних контрактов истекает, администрация города запустила масштабный конкурс.
Не менее востребованные маршруты № 4 — от автовокзала через Калинина до Окатовой — и № 82, соединяющий новый микрорайон Снеговая Падь с Катерной, тоже рискуют остаться без перевозчика с 1 апреля. На их обслуживание мэрия готова выделить больше 49 млн рублей. Почти столько же средств могли бы получить компании, взявшиеся за другие пять маршрутов. Среди них — очень популярный № 7, от Баляева до железнодорожного вокзала. Также лот включает в себя маршрут № 13К «Змеинка — Луговая», № 43 «Больница ДВНЦ — Автовокзал», № 45 «Ж/д Вокзал — станция Угольная» и № 91 «Майора Филипова — Багратиона».
Не заинтересовали компании и маршруты № 24 «Фанзавод — Площадь Борцов Революции — Луговая», № 54 «Луговая — Баляева — 1-я Речка — Луговая», а также № 68 «ТЦ Приморье — Семеновская». На этот лот готовы выделить 42,7 млн рублей. А всего на обслуживание этих 19-ти маршрутов — 200,5 млн рублей. Пока выделять их некому, но администрация Владивостока проведёт аукционы повторно.
«В настоящее время все процедуры по определению поставщика услуг в рамках Федерального закона 44-ФЗ не завершены. В случае нераспределенных лотов, после окончания соответствующих процедур отбор перевозчиков продолжится повторно», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии Владивостока.
Возможные причины.
Ранее перевозчики заявляли, что обслуживать автобусные маршруты стало невыгодно. В декабре 2025 года группа автотранспортных предприятий направила в администрацию Владивостока официальное обращение с просьбой увеличить стоимость проезда в автобусах до 75 рублей. В своём обращении перевозчики объяснили, почему предыдущее повышение на 5 рублей не спасло ситуацию. Главной причиной роста затрат они называют непрерывное удорожание дизельного топлива.
Значительную дополнительную нагрузку, по словам представителей отрасли, создаёт повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Уже с начала декабря прошлого года перевозчики начали получать от поставщиков уведомления о подорожании запчастей, горюче-смазочных материалов и шин. Лизинговые компании также изменили графики платежей за автобусы в связи с изменением налоговой ставки.
Отдельной болезненной проблемой в обращении обозначен острый кадровый дефицит. Перевозчики констатируют, что новых водителей практически не готовят, а профессия остаётся низкооплачиваемой и непрестижной, что усугубляет ситуацию с обеспечением регулярных перевозок.
В итоге с 1 января 2026 года стоимость проезда в автобусах Владивостока при оплате наличными выросла сразу на 10 рублей — до 60-ти. При оплате транспортной картой или картой «Приморец “Социальная” проезд сейчас обходится гражданам в 45 рублей. При оплате любой банковской картой — 51 рубль.