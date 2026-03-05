Мэрия Владивостока не нашла перевозчиков на 19 маршрутов и объявит новый конкурс

Не менее востребованные маршруты № 4 — от автовокзала через Калинина до Окатовой — и № 82, соединяющий новый микрорайон Снеговая Падь с Катерной, тоже рискуют остаться без перевозчика с 1 апреля. На их обслуживание мэрия готова выделить больше 49 млн рублей. Почти столько же средств могли бы получить компании, взявшиеся за другие пять маршрутов. Среди них — очень популярный № 7, от Баляева до железнодорожного вокзала. Также лот включает в себя маршрут № 13К «Змеинка — Луговая», № 43 «Больница ДВНЦ — Автовокзал», № 45 «Ж/д Вокзал — станция Угольная» и № 91 «Майора Филипова — Багратиона».