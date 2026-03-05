Эксперт Пархоменко рассказал о последствиях от закрытия Ормузского пролива

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная доля нефтепродуктов, по урону для мировой экономики сравнима с перекрытием Суэцкого канала контейнеровозом в 2021 году и даже может нанести еще больший ущерб. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра подготовки и аттестации плавсостава Морского института Севастопольского госуниверситета, специалист по географии водных путей Вячеслав Пархоменко.
Проблемы с проходом через Ормузский пролив, соединяющий с открытым морем Персидский залив, на берегах которого расположены несколько нефтедобывающих стран, возникли в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В итоге 2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. 4 марта КСИР заявил, что ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, и уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, были поражены ракетами и БПЛА.
«Если вспомнить, как несколько дней был перекрыт контейнеровозом Суэцкий канал, то лихорадило всю мировую экономику. А если перекрыть Ормузский пролив, конечно, мировую экономику залихорадит мгновенно — уже на 50% скакнули цены на газ в Европе (куда природный газ поставляется в том числе из региона Персидского залива — прим. ТАСС). А если он будет перекрыт 10 дней или даже три-четыре недели, как Трамп говорит, то это, конечно, нанесет большой урон мировой экономике», — уверен Пархоменко.
Он отметил, что через пролив, который является единственным выходом из Персидского залива, транспортируется около 20% мировой нефти, а также природный газ. Расположенные в Персидском заливе государства являются одним из основных поставщиков, обеспечивая многие страны, в том числе в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. А Кувейт, кроме того, поставляет и природный газ, который используется Западной Европой. По озвученным Пархоменко оценкам, цены на нефть могут вырасти, по различным подсчетам специалистов, в несколько раз — до 150−400 долларов за баррель.
23 марта 2021 года шедший под панамским флагом 400-метровый контейнеровоз Ever Given, которым управляла Evergreen, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.
Ситуация на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.