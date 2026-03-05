Эксперт Пархоменко рассказал о последствиях от закрытия Ормузского пролива

Он отметил, что через пролив, который является единственным выходом из Персидского залива, транспортируется около 20% мировой нефти, а также природный газ. Расположенные в Персидском заливе государства являются одним из основных поставщиков, обеспечивая многие страны, в том числе в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. А Кувейт, кроме того, поставляет и природный газ, который используется Западной Европой. По озвученным Пархоменко оценкам, цены на нефть могут вырасти, по различным подсчетам специалистов, в несколько раз — до 150−400 долларов за баррель.