Восьмой год без воды: актюбинцы пожаловались, что не могут жить в своих домах

В 2018 году в Актобе начали застраивать жилой массив Туран. Более 2 тыс. участков достались очередникам. На данный момент здесь проживают около 500 семей.
Жители жалуются на плохие условия из-за отсутствия водопровода. Хотя электричество и газ есть, на весь район доступна только одна колонка с непригодной для употребления водой. Фильтры с очисткой не справляются.
Житель Актобе Сандыгали Абдугалиев говорит, что без питьевой воды очень сложно. Из скважины воду нельзя пить, многие из-за этого уехали в съемные квартиры. Если проведут водопровод, люди вернутся.
Горожанин Адилхан Анешов отмечает, что воду обещали провести еще в 2025 году. Акимат заявил, что запасов городской воды не хватит, поэтому воду придется брать из районных водозаборов в 100 км от областного центра.
И.о. руководителя отдела строительства акимата Актобе Бауыржан Жантурин сообщил, что изыскания по городу недостаточны для обеспечения водоснабжением районов. В 2025 году предусмотрены проекты по доставке воды из Мугалжарского района до города Актобе. На эти проекты получены положительные заключения экспертизы, заключен договор, и определен подрядчик.
По предварительным данным, работы по проведению водопровода из района будут стоить около 45 млрд тенге. Бюджетная заявка находится на рассмотрении. Если республиканский бюджет выделит нужную сумму, вода в домах жителей района Туран появится не раньше 2029 года.