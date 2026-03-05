Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восьмой год без воды: актюбинцы пожаловались, что не могут жить в своих домах

Жители жилого массива Туран в Актобе пожаловались, что в их дома уже восьмой год не могут провести водопровод, передает NUR.KZ со ссылкой на Astana.tv.

Источник: Nur.kz

В 2018 году в Актобе начали застраивать жилой массив Туран. Более 2 тыс. участков достались очередникам. На данный момент здесь проживают около 500 семей.

Жители жалуются на плохие условия из-за отсутствия водопровода. Хотя электричество и газ есть, на весь район доступна только одна колонка с непригодной для употребления водой. Фильтры с очисткой не справляются.

Житель Актобе Сандыгали Абдугалиев говорит, что без питьевой воды очень сложно. Из скважины воду нельзя пить, многие из-за этого уехали в съемные квартиры. Если проведут водопровод, люди вернутся.

Горожанин Адилхан Анешов отмечает, что воду обещали провести еще в 2025 году. Акимат заявил, что запасов городской воды не хватит, поэтому воду придется брать из районных водозаборов в 100 км от областного центра.

И.о. руководителя отдела строительства акимата Актобе Бауыржан Жантурин сообщил, что изыскания по городу недостаточны для обеспечения водоснабжением районов. В 2025 году предусмотрены проекты по доставке воды из Мугалжарского района до города Актобе. На эти проекты получены положительные заключения экспертизы, заключен договор, и определен подрядчик.

По предварительным данным, работы по проведению водопровода из района будут стоить около 45 млрд тенге. Бюджетная заявка находится на рассмотрении. Если республиканский бюджет выделит нужную сумму, вода в домах жителей района Туран появится не раньше 2029 года.