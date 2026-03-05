От 50 до 156 млн тенге: озвучена стоимость ремонта одного километра дороги в Казахстане

3 марта в Казахстане прошло заседание правительства, на котором обсуждалось развитие отечественной автодорожной сферы. Во время своего выступления с докладом министр транспорта Нурлан Сауранбаев озвучил некоторые статистические данные о дорогах страны. В Казахстане имеется 95 тыс. километров автомобильных дорог, из которых 25 тыс. километров имеют республиканское значение и находятся под управлением Министерства транспорта, а 70 тыс. километров — областного и районного значения, контролируемые местными исполнительными органами. Нормативное состояние дорог республиканского значения составляет 94%, а областного и районного значения — 91%. При этом Западно-Казахстанская область оказалась антилидером по нормативному состоянию местных дорог, где этот показатель составляет лишь 60%.