От 50 до 156 млн тенге: озвучена стоимость ремонта одного километра дороги в Казахстане

3 марта в Казахстане прошло заседание правительства, на котором обсуждалось развитие отечественной автодорожной сферы. Во время своего выступления с докладом министр транспорта Нурлан Сауранбаев озвучил некоторые статистические данные о дорогах страны. В Казахстане имеется 95 тыс. километров автомобильных дорог, из которых 25 тыс. километров имеют республиканское значение и находятся под управлением Министерства транспорта, а 70 тыс. километров — областного и районного значения, контролируемые местными исполнительными органами. Нормативное состояние дорог республиканского значения составляет 94%, а областного и районного значения — 91%. При этом Западно-Казахстанская область оказалась антилидером по нормативному состоянию местных дорог, где этот показатель составляет лишь 60%.
Дополнительно была озвучена информация о стоимости строительства и ремонта автодорог. Для постройки одного километра асфальтной дороги IV категории тратится в среднем 500 млн тенге бюджетных средств, а для гравийной автодороги потребуется около 100 млн тенге. Ремонтные работы обходятся дешевле, но и здесь разница в цене зависит от вида полотна: для асфальтной дороги — 156 млн тенге за километр, для гравийной — 50 млн тенге.
В ходе заседания министр транспорта Нурлан Сауранбаев поделился планами на ближайшие годы в сфере автодорог. В течение следующих трех лет планируется повысить обеспеченность малых сел качественными дорогами в пять раз и нормативное состояние 25 тыс. километров сельских дорог до 95%. Глава АО «НК “ҚазАвтоЖол”» Дархан Иманашев сообщил, что в 2026 году планируется провести строительство и реконструкцию 3,4 тыс. км автодорог, средний ремонт 5,2 тыс. км дорог, капитальный ремонт 324 км дорог и ремонт 53 мостов. В целом ожидается охватить ремонтными и прочими работами 8,9 тыс. км автодорог.