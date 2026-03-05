Объявлено о росте средней зарплаты омичей под 100 тысяч рублей

Специалисты Омскстата в среду, 4 марта 2026 года, представили данные о средней зарплате жителей Омска и области в декабре 2025-го. По подсчетам аналитиков, она достигла неожиданного, по мнению автора, размера и составила 98 082 рубля, что на 26,6 тысячи рублей больше (+37,7%), чем в ноябре. Напомним, в ноябре статистики фиксировали снижение средней зарплаты.