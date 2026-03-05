В Омской области на штрафстоянку отправили большегруз с 20 тоннами колбасы

На трассе Тюмень — Омск задержали нетрезвого водителя большегруза. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину на 586-м километре автодороги. Оказалось, что грузовик перевозит 20 тонн колбасных изделий из Екатеринбурга в Новосибирск. Машиной управлял 46-летний житель Свердловской области.
В ходе проверки документов инспекторы обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от водителя. При прохождении медосвидетельствования алкотектор показал 0,619 мг/л.
Грузовой автомобиль помещен на специализированную стоянку. Наказан не только водитель, но и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит большегруз и товар в нём.
