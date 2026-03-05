США заняли менее процента в структуре внешней торговли России в 2025 году

Доля Соединенных Штатов в российской внешней торговле составила порядка одного процента по итогам 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования лаборатории международной торговли Института Гайдара.
«Доля США в общей торговле России всегда была ограниченной в 2025 г. на них пришлось порядка 0,9% российского экспорта и 0,2% импорта», — сказано в публикации.
Сообщается, что США стали поставлять в РФ больше фармацевтической продукции, а также медицинских и оптических приборов. В то же время США закупили в РФ больше радиоактивных материалов.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что связывание Вашингтоном вопросов торговли с конфликтом на Украине является неприемлемым. Об этом Рябков сказал на фоне призывов США к другим странам прекратить торговлю с Россией.
