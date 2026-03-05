Суд взыскал с иркутского предпринимателя 68 млн рублей за вывоз леса

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, руководителя коммерческой организации. Он признан виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов и незаконном обороте древесины.
«Как установил суд, в 2021—2022 годах предприниматель, работавший в сфере торговли лесоматериалами, приобрел незаконно заготовленные пиломатериалы хвойных пород. Общий объем древесины превысил 6,4 тысячи кубометров, а сумма сделки составила более 22 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре Иркутской области.
В дальнейшем мужчина организовал вывоз этой продукции за границу по международным контрактам в рамках ЕврАзЭС. Чтобы легализовать груз, он внес в таможенные декларации ложные сведения о происхождении товаров. В дальнейшем пиломатериалы были реализованы по рыночной цене на сумму свыше 45,5 миллиона рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему на три года запретили заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью в сфере оборота продукции лесопромышленного комплекса.
Также с осужденного взыскали в доход государства денежные средства в размере около 68 миллионов рублей.
