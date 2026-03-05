В реестре Минпромторга число типов беспилотных систем снизилось более чем вдвое

По его словам, часть моделей выбыла из реестра из-за вступивших в силу с начала года требований к уровню локализации. Критерии отнесения продукции к произведенной на территории России определяются постановлением правительства № 719 и предусматривают балльную систему, которая учитывает использование отечественных компонентов и технологических процессов. Госзаказчики обязаны ориентироваться на реестр при закупках.