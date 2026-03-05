В реестре Минпромторга число типов беспилотных систем снизилось более чем вдвое

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество типов беспилотных авиасистем (БАС), внесенных в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, в 2026 году сократилось более чем вдвое — с 76 в 2025 году до 28. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника управления беспилотных систем и робототехники министерства Алексея Сердюка.
По его словам, часть моделей выбыла из реестра из-за вступивших в силу с начала года требований к уровню локализации. Критерии отнесения продукции к произведенной на территории России определяются постановлением правительства № 719 и предусматривают балльную систему, которая учитывает использование отечественных компонентов и технологических процессов. Госзаказчики обязаны ориентироваться на реестр при закупках.
В Минпромторге пояснили, что на период 2024—2026 годов действует прогрессивная шкала баллов: например, для подтверждения отечественного происхождения БАС самолетного типа с максимальной взлетной массой от 1 до 30 кг требовалось 600 баллов в 2024 году, 1100 — в 2025 году и 1400 — в 2026 году.
Сердюк также сообщил, что министерство работает над пересмотром правил включения в реестр, поскольку «не учтены некоторые компоненты». Он добавил, что рассчитывает на рост числа БАС в реестре к концу года.
Представитель министерства уточнил, что беспилотники постепенно возвращаются в реестр: «в данный момент в реестре уже 31 машина».