В Каменске-Уральском проезд в автобусах подорожает до 30 рублей

В Каменске-Уральском подорожает проезд в автобусах. С 7 марта 2026 года его стоимость повысится с 25 до 30 рублей. Это объясняется тем, что за последние годы у перевозчиков сильно выросли расходы. В связи с этим нынешняя стоимость проезда не помогает возместить все их затраты.