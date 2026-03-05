В Каменске-Уральском проезд в автобусах подорожает до 30 рублей

В Каменске-Уральском подорожает проезд в автобусах. С 7 марта 2026 года его стоимость повысится с 25 до 30 рублей. Это объясняется тем, что за последние годы у перевозчиков сильно выросли расходы. В связи с этим нынешняя стоимость проезда не помогает возместить все их затраты.
— С 7 марта стоимость проезда на маршрутах автобусов с регулируемым тарифом в Каменске-Уральском составит 30 рублей. Перевозчики, которые работают в Каменске-Уральском, уже сообщили, что будут применять новый тариф, — рассказали в пресс-службе администрации города.
Изменения затронут все маршруты в городе, кроме автобуса № 11 — это единственный нерегулируемый маршрут, на работу которого не выделяется бюджетных средств. Сейчас проезд по нему составляет 35 рублей.