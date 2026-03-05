Эксперты предлагают разграничить понятия «отказ от покупки» и «возврат товара»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предлагает законодательно разграничить понятия «отказ от покупки» и «возврат товара» для корректного распределения логистических издержек и ответственности в дальнейших процессах, сообщила ТАСС исполнительный директор, председатель совета ассоциации Евгения Черницкая.
«Сегодня в законодательстве отсутствует разграничение между понятиями “отказ от покупки” и “возврат товара”. Мы предлагаем закрепить это деление», — сказала Черницкая.
По ее словам, отказ должен происходить до момента списания денежных средств и перехода права собственности, а возврат — после.
«Это не просто формальность, а база для распределения логистических издержек и ответственности в дальнейших процессах», — подчеркнула она.
Ранее РБК сообщал со ссылкой на презентацию главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, представленную на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, что министерство предлагает ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах. В частности, речь идет об обязательстве устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов по сравнению с российскими, а также о введении единых требований для платформ, банков и ретейла по указанию цены и доступу к участию в акциях.
Как отметила Черницкая, стратегическая сессия стала значимым сигналом для отрасли электронной коммерции, особенно для малого и среднего бизнеса. «Она ясно дала понять, что власти в курсе всех сопутствующих росту рынка проблем, более того — видят решение. Мы полностью поддерживаем проект, представленный в докладе министра экономического развития Максима Решетникова. Этот документ — результат системной работы, которую мы вели последние полгода в рамках рабочей группы замминистра [экономического развития] Татьяны Илюшниковой», — добавила Черницкая.