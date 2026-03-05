Эксперты предлагают разграничить понятия «отказ от покупки» и «возврат товара»

Ранее РБК сообщал со ссылкой на презентацию главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, представленную на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, что министерство предлагает ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах. В частности, речь идет об обязательстве устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов по сравнению с российскими, а также о введении единых требований для платформ, банков и ретейла по указанию цены и доступу к участию в акциях.