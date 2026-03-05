Эксперты назвали главные рекламные площадки в 2026 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. VK, Telegram и YouTube останутся основными рекламными площадками для блогеров и рекламодателей в 2026 году, в то же время стремительный рост демонстрирует Max. Об этом говорится в материалах исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которое есть в распоряжении ТАСС.