Эксперты назвали главные рекламные площадки в 2026 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. VK, Telegram и YouTube останутся основными рекламными площадками для блогеров и рекламодателей в 2026 году, в то же время стремительный рост демонстрирует Max. Об этом говорится в материалах исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которое есть в распоряжении ТАСС.
«Бренды в 2026 году будут активно придерживаться микс-подхода: 65−70% бюджета остается на проверенных платформах (VK, Telegram, YouTube), а 20−30% выделять на тесты новых отечественных разработок вроде Max, Zen и Yappy, Wibes для диверсификации рисков и охвата», — приводит пресс-служба АБА слова Марии Асмоловой из агентства RTA. Среди всех российских платформ наиболее стабильной для рекламодателей эксперт выделила социальную сеть «ВКонтакте».
Эксперты считают, что основным бенефициаром перераспределения аудитории после запрета рекламы в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) стал VK. Работу в этой соцсети планируют более 70% опрошенных агентств.
По данным аналитиков, стремительный рост демонстрирует мессенджер Max. Количество рекламных каналов на платформе выросло на 520% за три месяца, а объем рынка уже превышает 0,5 млрд рублей в месяц.
Эксперты также фиксируют устойчивый рост интереса к TikTok. «С сентября мы видим устойчивый рост интереса к YouTube и TikTok — это логичное продолжение перераспределения бюджетов», — отметил Георгий Лапшаков, СЕО агентства «Почва».
В случае возможной блокировки Telegram 70% опрошенных будут рассматривать как альтернативу VK и YouTube, а TikTok — не менее 60% участников опроса.