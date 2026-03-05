«Сумма элементов»: четверть россиянок хотели бы иметь свою квартиру в браке

Также отмечается, что 66% опрошенных считает брачный договор необходимым в случае, если женщина приобретает квартиру в браке на свои деньги. Респондентки считают его гарантом своей безопасности при разводе. Для еще 20% женщин брачный договор «дает ощущение спокойствия». Скептически к заключению брачного договора отнеслись 14%. Половина опрошенных считает, что документ может испортить отношения с мужем, другие убеждены, что договор можно оспорить в суде.