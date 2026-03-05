«Сумма элементов»: четверть россиянок хотели бы иметь свою квартиру в браке

СОЧИ, 5 марта. /ТАСС/. Четверть жительниц России хотели бы иметь свою отдельную недвижимость в браке, чтобы быть независимыми, следует из результатов опроса девелопера «Сумма элементов», с которыми ознакомился ТАСС. Только 11% россиянок считают, что в семье все должно быть общим.
Аналитики девелопера в рамках исследования опросили 1,3 тыс. жительниц России в возрасте от 18 до 50 лет. Согласно данным опроса, у 49% респонденток есть отдельная недвижимость, почти треть (29%) думает о покупке квартиры в ближайшем будущем, не владеют недвижимостью и не планируют ее приобретать лишь пятая часть (22%).
«Для четверти опрошенных (24%) отдельная недвижимость в браке является признаком независимости. Еще 26% считают ее вопросом безопасности. Большинство (39%) ответили, что такой сценарий семейной жизни идеален, если его позволяет воплотить финансовая ситуация. Наименее популярной оказалась установка, что “в семье все должно быть общим” — такую позицию транслировали лишь 11% опрошенных женщин», — говорится в материалах исследования.
Также отмечается, что 66% опрошенных считает брачный договор необходимым в случае, если женщина приобретает квартиру в браке на свои деньги. Респондентки считают его гарантом своей безопасности при разводе. Для еще 20% женщин брачный договор «дает ощущение спокойствия». Скептически к заключению брачного договора отнеслись 14%. Половина опрошенных считает, что документ может испортить отношения с мужем, другие убеждены, что договор можно оспорить в суде.
Кроме того, результаты опроса показали, что женщины хотят купить свою квартиру не только из-за стремления к независимости. Так, для 7% главной причиной является создание семьи, в то время как возможность сохранить свой капитал и приумножить его благодаря недвижимости является приоритетом каждой пятой участницы исследования.
«Не самой популярной причиной оказался возможный переезд (10%). Чуть больше тех, что рассматривает покупку для улучшения качества жизни — купить квартиру побольше или в лучшем районе (14%). Почти пятая часть участников опроса (17%) считает главной причиной покупки жилья обеспечение будущего своих детей. Еще 7% проявляют максимальное стремление к свободе и рассматривают отдельное жилье как личное пространство, где можно восстанавливаться и заниматься тем, что приносит радость», — заключили авторы исследования.