Роскачество: почти треть россиян выбирают вино по совету знакомых

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Почти треть (31%) россиян выбирают вино по совету знакомых. Об этом говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
Почти каждый пятый (18%) обращает внимание на рекомендации сотрудников магазинов, для 8% ценны рекомендации блогеров, критиков и лидеров мнений, 7% изучают сайты о вине и мобильные приложения, а треть россиян (33%) не пользуются никакими источниками при выборе вина. Как отметили в Роскачестве, основная сложность выбора заключается не в отсутствии достойных вин, а в нехватке системного понимания, как в них разбираться.
В организации отметили, что существует ряд причин, почему потребители не умеют выбирать вино. Во-первых, это отсутствие базового образования о продукте. Эксперты отмечают, что вино — сложный сельскохозяйственный продукт с географией, сортами винограда, технологией производства и системой классификаций, а в массовом сознании эти знания подменяются ценником или яркой этикеткой.
Среди причин в организации отметили выбор по рекомендации, а не по пониманию. В Роскачестве сообщили, что потребители чаще всего покупают вино, которое видели в соцсетях, то, что попробовали на мероприятии, бренд, который берут друзья или бутылку «по акции». Такой подход формирует зависимость от чужого вкуса вместо развития собственного. Кроме этого, среди ошибок эксперты выделили недоверие к российскому вину. Как отметили в Роскачестве, современные российские производители демонстрируют устойчивый рост качества и получают высокие оценки экспертов. По данным ретроспективного анализа данных, полученных в ходе исследования «Винный гид России», качество, например, игристых вин выросло на 59,8% в 2025 году по сравнению с таковым в 2019 году.
«Развитие винной культуры не связано с дороговизной. Речь идет о грамотном выборе, уважении к продукту и собственному вкусу. Осознанное потребление снижает риск покупки некачественного товара, поддерживает добросовестных производителей и формирует цивилизованный рынок», — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Кроме этого, эксперты также предупредили о сегменте вина «на разлив» и продукции в мягкой упаковке как о зоне повышенных потребительских рисков. В отличие от бутилированного вина, где указаны производитель, регион происхождения, сорт винограда и год урожая, разливной формат зачастую не дает полной и проверяемой информации о продукте, отметили в Роскачестве. «Фактически речь идет о покупке напитка без прозрачной прослеживаемости происхождения и без стандартов, которые применяются к качественной винодельческой продукции. Такой формат противоречит самой идее винной культуры, основанной на понятном происхождении, уважении к технологии и осознанном выборе. Развитие культуры потребления означает отказ от анонимного продукта в пользу вина с понятной историей и подтвержденным качеством», — говорится в сообщении.
В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов.