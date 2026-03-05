Роскачество: почти треть россиян выбирают вино по совету знакомых

Кроме этого, эксперты также предупредили о сегменте вина «на разлив» и продукции в мягкой упаковке как о зоне повышенных потребительских рисков. В отличие от бутилированного вина, где указаны производитель, регион происхождения, сорт винограда и год урожая, разливной формат зачастую не дает полной и проверяемой информации о продукте, отметили в Роскачестве. «Фактически речь идет о покупке напитка без прозрачной прослеживаемости происхождения и без стандартов, которые применяются к качественной винодельческой продукции. Такой формат противоречит самой идее винной культуры, основанной на понятном происхождении, уважении к технологии и осознанном выборе. Развитие культуры потребления означает отказ от анонимного продукта в пользу вина с понятной историей и подтвержденным качеством», — говорится в сообщении.