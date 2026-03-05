Налоговые поступления в КНР в 2026 году превысят 18,1 трлн юаней

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Налоговые поступления в государственный бюджет Китая в 2026 году увеличатся на 2,9% и превысят 18,15 трлн юаней (около $2,54 трлн), для оптимизации сборов власти КНР намерены продолжить реформирование системы НДФЛ и вводить жесткие ограничения для регионов. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном в первый день 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.
«Налоговые поступления увеличатся на 2,9% и составят 18,152 трлн юаней», — отмечается в документе. Пекин планирует «продолжать проводить исследования для совершенствования системы НДФЛ». Новая система будет сочетать в себе «комплексное и дифференцированное налогообложение, тем самым более эффективно раскрывая регулирующую роль механизма перераспределения доходов».
Кроме того, центральные власти намерены пресечь нестрогое соблюдение в фискальной сфере провинциальных властей в целях формирования «единого всекитайского рынка». Как подчеркивается в документе, «местным органам власти недопустимо самостоятельно устанавливать налоговые льготы, а также выходить за пределы установленных законами и нормативно-правовыми актами полномочий».