Налоговые поступления в КНР в 2026 году превысят 18,1 трлн юаней

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Налоговые поступления в государственный бюджет Китая в 2026 году увеличатся на 2,9% и превысят 18,15 трлн юаней (около $2,54 трлн), для оптимизации сборов власти КНР намерены продолжить реформирование системы НДФЛ и вводить жесткие ограничения для регионов. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном в первый день 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.