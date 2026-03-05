Российским пенсионерам напомнили о досрочных выплатах: пенсии в этом месяце придут раньше

Часть российских пенсионеров в этом месяце получат выплаты раньше. Это связано с приближающимися праздниками. Досрочные пенсии придут россиянам, получающим выплаты на карту в 7−9-х числах ежемесячно. Так сообщили в пресс-службе Соцфонда России, цитирует ТАСС.
Ведомство отметило, что пенсии в указанном случае будут начислены уже 6 марта. Пятница станет последним рабочим днем перед трехдневными выходными.
«В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц. До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта», — рассказали в Соцфонде.
В стране между тем вновь проиндексируют социальные пенсии. Их рост ожидается 1 апреля. России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, доходы старшего поколения россиян остаются на контроле федеральных властей.