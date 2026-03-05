Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским пенсионерам напомнили о досрочных выплатах: пенсии в этом месяце придут раньше

Соцфонд напомнил о досрочных выплатах некоторым пенсионерам в марте.

Источник: Комсомольская правда

Часть российских пенсионеров в этом месяце получат выплаты раньше. Это связано с приближающимися праздниками. Досрочные пенсии придут россиянам, получающим выплаты на карту в 7−9-х числах ежемесячно. Так сообщили в пресс-службе Соцфонда России, цитирует ТАСС.

Ведомство отметило, что пенсии в указанном случае будут начислены уже 6 марта. Пятница станет последним рабочим днем перед трехдневными выходными.

«В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц. До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта», — рассказали в Соцфонде.

В стране между тем вновь проиндексируют социальные пенсии. Их рост ожидается 1 апреля. России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, доходы старшего поколения россиян остаются на контроле федеральных властей.