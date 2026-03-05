Российским пенсионерам напомнили о досрочных выплатах: пенсии в этом месяце придут раньше

«В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц. До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта», — рассказали в Соцфонде.