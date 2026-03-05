В Минэкологии Казахстана раскрыли детали иска к NCOC

Параллельно с этим компания была привлечена к административной ответственности. По информации министерства, 18 августа 2025 года НКОК назначен штраф в размере 2,3 трлн тенге за сверхнормативное размещение серы в соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время постановление о наложении взыскания обжалуется в Комитете экологического регулирования и контроля министерства, что также придает делу дополнительное процессуальное продолжение.