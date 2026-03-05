Верхний лимит госдолга КНР на 2026 год составит $7 трлн

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китайские власти планируют установить максимальный лимит государственного долга на 2026 год в размере 48 550,835 млрд юаней ($7 трлн по текущему курсу ЦБ страны). Об этом говорится в бюджетном проекте, опубликованном в первый день 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.