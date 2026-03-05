Верхний лимит госдолга КНР на 2026 год составит $7 трлн

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китайские власти планируют установить максимальный лимит государственного долга на 2026 год в размере 48 550,835 млрд юаней ($7 трлн по текущему курсу ЦБ страны). Об этом говорится в бюджетном проекте, опубликованном в первый день 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.
«В 2026 году верхний предел госдолга составит 48 550,835 млрд юаней, а обычных долгов местных правительств — 18 868,922 млрд юаней [$2,73 трлн], их целевых долгов — 44 318,508 млрд юаней [$6,42 трлн]», — сообщается в документе.
Согласно данным Министерства финансов КНР, расходы госбюджета страны в 2025 году увеличились на 1%, превысив 28,73 трлн юаней ($4,12 трлн). Доходы сократились на 1,7%, до в 21,6 трлн юаней ($3,1 трлн).