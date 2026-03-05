Росстат подвел итоги в экономике и промышленности Омской области за 2025 год

Омская область завершила 2025 год с положительной динамикой по ключевым отраслям экономики, о чем свидетельствуют предварительные данные регионального органа статистики. Промышленное производство в регионе выросло на 2,8% к уровню предыдущего года, в том числе за счет значительного увеличения выпуска электронных и оптических изделий — на 39,3%.