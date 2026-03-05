Росстат подвел итоги в экономике и промышленности Омской области за 2025 год

Омская область завершила 2025 год с положительной динамикой по ключевым отраслям экономики, о чем свидетельствуют предварительные данные регионального органа статистики. Промышленное производство в регионе выросло на 2,8% к уровню предыдущего года, в том числе за счет значительного увеличения выпуска электронных и оптических изделий — на 39,3%.
Машиностроительный комплекс и предприятия нефтехимической отрасли также продемонстрировали стабильное развитие с приростом показателей на 2,5%. Такой результат отражает эффективность мер по поддержке реального сектора экономики в рамках федерального и регионального законодательства о промышленной политике.
Аграрный сектор Омской области укрепил позиции в числе лидеров Сибирского федерального округа: объем продукции сельского хозяйства достиг 159,3 млрд рублей, показав прирост на 9% к уровню 2024 года. Основу успеха составил высокий урожай зерновых культур и развитие растениеводства, где зафиксирован рост более чем на 14%. Эти достижения способствуют укреплению продовольственной безопасности региона и формированию устойчивой базы для экспорта аграрной продукции.
В строительной отрасли объем ввода жилья увеличился на 5,9% и составил порядка 920 тысяч квадратных метров. Развитие жилищного строительства осуществляется в координации с программами улучшения жилищных условий граждан и стимулирования инвестиционной активности в сфере недвижимости.