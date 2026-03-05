«Авито услуги»: спрос россиян на услуги курьеров зимой вырос на 20%

По данным сервиса, наибольшую динамику продемонстрировал спрос на услуги курьеров, доставляющих технику и оборудование: спрос на эту услугу увеличился на 19%. Россияне активнее прибегали к помощи курьеров для транспортировки как мелкой электроники, так и крупногабаритных устройств. Такую же динамику показал интерес к доставке личных вещей, рост спроса на которую составил также 19%. В эту категорию обычно входят сезонные предметы гардероба, а также перевозки, связанные с передачей вещей между родственниками или временными переездами в пределах города.