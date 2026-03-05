«Авито услуги»: спрос россиян на услуги курьеров зимой вырос на 20%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спрос жителей России на отправку личных вещей с курьерами вырос на 20% с декабря 2025 по февраль 2026 года в годовом выражении, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса «Авито услуги».
«Эксперты “Авито услуг” проанализировали динамику спроса на курьерские услуги в период с декабря 2025 по февраль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом сезона 2024−2025 годов. Этой зимой россияне стали на 20% чаще интересоваться отправкой личных вещей с курьерами», — говорится в сообщении.
По данным сервиса, наибольшую динамику продемонстрировал спрос на услуги курьеров, доставляющих технику и оборудование: спрос на эту услугу увеличился на 19%. Россияне активнее прибегали к помощи курьеров для транспортировки как мелкой электроники, так и крупногабаритных устройств. Такую же динамику показал интерес к доставке личных вещей, рост спроса на которую составил также 19%. В эту категорию обычно входят сезонные предметы гардероба, а также перевозки, связанные с передачей вещей между родственниками или временными переездами в пределах города.
Значительно востребованнее стала и доставка стройматериалов: рост на 17% в годовом выражении.
Спрос на специалистов, использующих самокаты, велосипеды и мотоциклы, вырос зимой на 25% год к году. При этом спрос на услуги пеших курьеров остался практически на уровне прошлого года, показав незначительный рост, сказано в тексте.
Наибольшая доля спроса на курьерские услуги в зимний период — кроме столиц — приходится на южные и промышленные регионы. Лидером стал Краснодарский край, на который пришлись 8% спроса от общероссийского объема, за ним следует Ростовская область (6%), а замыкает тройку Московская область (4%), поделились в «Авито услугах».