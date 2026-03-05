Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне начали зарабатывать от 400 тысяч: в каких сферах столько получают

РИАН: зарплата в финансах и нефтегазе превысила 400 тысяч рублей в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ могут получать от 400 тысяч рублей ежемесячно. Такие зарплаты в среднем фиксировали в финансовой отрасли и сфере нефтегазовой добычи в декабре. Такими данными поделилось РИА Новости.

Согласно статистике, финансисты зарабатывали в среднем 458 тысяч рублей в декабре 2025 года. Специалисты по добыче нефти и природного газа получали порядка 411 тысяч рублей.

Свыше 300 тысяч рублей можно заработать трудом в сфере воздушного и космического транспорта. В декабре средний доход специалистов составил 348 тысяч рублей.

В России также намерены поднять престиж связанных с МВД профессий. Важно привлечь к работе необходимые кадры. Президент России Владимир Путин в связи с этим анонсировал ряд мер по повышению зарплат полицейским и другим сотрудникам МВД.