Россияне начали зарабатывать от 400 тысяч: в каких сферах столько получают

Граждане РФ могут получать от 400 тысяч рублей ежемесячно. Такие зарплаты в среднем фиксировали в финансовой отрасли и сфере нефтегазовой добычи в декабре. Такими данными поделилось РИА Новости.
Согласно статистике, финансисты зарабатывали в среднем 458 тысяч рублей в декабре 2025 года. Специалисты по добыче нефти и природного газа получали порядка 411 тысяч рублей.
Свыше 300 тысяч рублей можно заработать трудом в сфере воздушного и космического транспорта. В декабре средний доход специалистов составил 348 тысяч рублей.
В России также намерены поднять престиж связанных с МВД профессий. Важно привлечь к работе необходимые кадры. Президент России Владимир Путин в связи с этим анонсировал ряд мер по повышению зарплат полицейским и другим сотрудникам МВД.